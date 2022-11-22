Британские власти нарушили данное Киеву обещание помочь украинским беженцам – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Правительство Великобритании позорно нарушило данное Киеву обещание помочь беженцам, заявил обозреватель The Guardian Кир Джайлз.

По словам журналиста, британский кабмин передал работу по оказанию помощи беженцам местным властям и волонтерам. Таким образом, вся система помощи находится под угрозой краха, считает он.

В публикации утверждается, что самая большая ошибка властей Соединенного Королевства заключается в том, что госпрограмму "Дома для Украины" рассчитали только на шестимесячный срок, поэтому обещанная беженцам поддержка может прекратиться в любой момент без каких-либо альтернатив.

Джайлз рассказал, что большинство британских чиновников предлагают украинцам самостоятельно искать новое жилье, при этом власти знают, что арендодатели требуют гарантий и кредитных историй, которые беженцы не могут предоставить, поскольку прожили в стране всего полгода.

"Рассчитанная на провал система представляет собой позорное нарушение обещаний со стороны Великобритании. <...> Украинских детей должны были обеспечить школьными местами, но это тоже была лотерея", – говорится в сообщении.

Ранее газета The Times сообщила, что беженцев с Украины выселили из гостиницы в Мэнстоне в Великобритании ради мигрантов. По информации издания, в отеле проживали 7 украинских семей.



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