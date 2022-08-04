Шольц выразил нежелание запускать "Северный поток – 2"

Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет запускать "Северный поток – 2". По его словам, Россия способна обеспечить все контракты для Европы действующим газопроводом. Тем более, по словам канцлера, "Северный поток – 1" уже может работать на полную мощность, потому что турбина вернулась из ремонта в Канаде.

Однако в "Газпроме" заявили, что установить турбину на компрессорную станцию невозможно из-за юридических тонкостей. Компании необходимы гарантии, что санкции не будет применять не только Канада, но и Великобритания, и Евросоюз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.