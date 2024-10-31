Юрист прокомментировал покупку москвичом ноутбуков Apple за 369 рублей

Москвич оформил покупку трех ноутбуков Apple по 369 рублей за каждый при их рыночной стоимости около 600 тысяч рублей. В итоге, чтобы получить свой заказ, мужчине пришлось обращаться в суд, где сделку признали добросовестной.

В чем была ошибка продавца? Были ли еще подобные случаи? На эти и другие вопросы ответил юрист по защите прав потребителей Алексей Сердюков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.