Эксперт рассказал, как выбрать средство для мытья пола

Более девяти тысяч видов микробов живут в домашней пыли. Это результаты исследований американских ученых. Поэтому врачи рекомендуют проводить влажную уборку минимум два раза в неделю. Летом – еще чаще. Лучше со специальным средством.

О том, какому средству отдать предпочтение, – в эфире телеканала Москва 24.