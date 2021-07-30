Телезрителям рассказали, какие перемены ждут россиян в августе

В августе россиян ждут изменения. Так, со 2 августа начнут перечислять школьные выплаты. Чтобы у родителей было больше времени подготовиться к учебному году, сроки сдвинули на две недели.



Работающим пенсионерам с августа повысят пенсии, а таксисты должны будут оформить цифровой профиль. Также с 24 августа изменится тариф ОСАГО.



Кроме того, с 9 августа долгожданные прямые рейсы полетят на египетские курорты, в том числе в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. А те, кто отправится путешествовать по российским регионам, смогут купить льготные билеты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.