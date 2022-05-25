В Госдуме не поддержали отмену учета износа запчастей при денежных выплатах по ОСАГО. Комитет по финансовому рынку предложил отклонить законопроект сразу в первом чтении.

Против законопроекта выступало и правительство, где считают, что такие изменения могут привести к подорожанию страховок. Сейчас из денежной выплаты по ОСАГО вычитается износ – то есть плата за замену старой детали на новую. По закону – это до половины стоимости запчасти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.