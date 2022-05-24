В ГД не поддержали отмену учета износа запчастей при денежных выплатах по ОСАГО

В Госдуме не поддержали отмену учета износа запчастей при денежных выплатах по ОСАГО. Комитет по финансовому рынку предложил отколнить соответствующий законопроект сразу в первом чтении.

Данный документ был внесен еще три года назад. Против законопроекта выступало и правительство. В кабмине считают, что такие изменения могут привести к подорожанию страховок. В настоящее время из денежной выплаты по ОСАГО вычитается износ, то есть плата за замену старой детали на новую. По закону, это до 50% стоимости запчасти.

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