Новости регионов: уроженец Башкирии впервые в истории покорил Эверест на руках

Уроженец Башкирии Рустам Набиев вошел в историю, став первым человеком, который поднялся на Эверест, используя только руки. Он потерял обе ноги в 2015 году, но продолжил заниматься альпинизмом. В 2020 году Набиев покорил Эльбрус, а теперь и Эверест. Подъем занял неделю.

Интерес россиян к курортам Черного моря этим летом вырос почти вдвое. Самыми востребованными направлениями стали Анапа, Геленджик и Адлер.

