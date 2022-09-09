В Индонезии тысячи людей вышли на улицы городов, протестуя против высоких цен на топливо

Волна протестов из Северной Европы достигла экваториальных широт. Беспорядками теперь охвачена Индонезия. В стране, готовящейся принять G20, идут столкновения на бензоколонках. Все из-за цен топливо и его дефицита.

Насколько там велико воздействие антироссийских санкций? И сколько в итоге будет стоить бензин, в том числе в России? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.