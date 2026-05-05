Участник СВО Эльдар Шарипов присоединился к акции "Вальс Победы" в Москве

Патриотическая акция "Вальс Победы", приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в столице 5 мая. Более 50 пар – представителей "Молодой гвардии Единой России", студентов вузов и активистов – собрались на площади у здания Северного речного вокзала и исполнили вальс в честь всех, кто встал на защиту Отечества в 1941–1945 годах.

К мероприятию вместе с супругой присоединился участник СВО, капитан ВС РФ, исполнительный секретарь окружного отделения партии "Единая Россия" САО Москвы Эльдар Шарипов.



"Вальс Победы" проводится уже более 10 лет в России и за рубежом. Это стало традицией для десятков тысяч людей во всем мире. Мы с женой тоже поддержали эту традицию. Сегодня мы исполнили танец под композицию "Майский вальс" – она была написана спустя десятилетия после Победы, и отзывается в наших сердцах и сегодня", – сказал Шарипов.



Как рассказал участник СВО, в этом году серия патриотических событий "Вальс Победы" объединит более 1 000 москвичей. Мероприятия будут проходить в знаковых локациях города, в том числе на Театральной площади, в парке "Зарядье", а также около главного здания МГУ. Финальное выступление состоится у Большого театра в День Победы.



Он также отметил, что при поддержке "Молодой гвардии Единой России" в Москве акция стала ежегодной. На площади у Северного речного вокзала этой весной вальс исполнили в третий раз.



"Вальс Победы" – одна из десятков различных акций, запланированных в столице к 9 Мая, подчеркнул Шарипов. Уже традиционными стали благотворительные фестивали, направленные на поддержку участников СВО. До 11 мая в рамках проекта "Московская весна" на 30 площадках работают павильоны "Домики добра". Сюда все желающие могут принести подарки для детей из исторических регионов и военнослужащих.

Также в районах Москвы с 8 по 11 мая проведут познавательные и культурные события, рассказывающие о Великой Победе. В программу войдут драматические постановки по военной прозе, музыкальные композиции на стихи поэтов-фронтовиков, детские спектакли.

