Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 15:00

Общество

Участник СВО Эльдар Шарипов присоединился к акции "Вальс Победы" в Москве

Участник СВО Эльдар Шарипов присоединился к акции "Вальс Победы" в Москве

Кардиолог рассказал, как жара влияет на организм человека

"Деньги 24": новый порядок исключения граждан из базы дропперов начал действовать в РФ

"Спецреп": наследство

"Техно": как электронная музыка влияет на организм

Молодежная акция "Вальс Победы" прошла на ВДНХ в преддверии 9 Мая

Грозовой фронт принесет в Москву порывистый ветер и дожди

Температура поднимется до 26 градусов в Москве после полудня 5 мая

Собственная песня появилась у предпрофессиональных классов Москвы

Москвичи активнее отправляют детей на лето в лагеря Подмосковья

Патриотическая акция "Вальс Победы", приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в столице 5 мая. Более 50 пар – представителей "Молодой гвардии Единой России", студентов вузов и активистов – собрались на площади у здания Северного речного вокзала и исполнили вальс в честь всех, кто встал на защиту Отечества в 1941–1945 годах.

К мероприятию вместе с супругой присоединился участник СВО, капитан ВС РФ, исполнительный секретарь окружного отделения партии "Единая Россия" САО Москвы Эльдар Шарипов.

"Вальс Победы" проводится уже более 10 лет в России и за рубежом. Это стало традицией для десятков тысяч людей во всем мире. Мы с женой тоже поддержали эту традицию. Сегодня мы исполнили танец под композицию "Майский вальс" – она была написана спустя десятилетия после Победы, и отзывается в наших сердцах и сегодня", – сказал Шарипов.

Как рассказал участник СВО, в этом году серия патриотических событий "Вальс Победы" объединит более 1 000 москвичей. Мероприятия будут проходить в знаковых локациях города, в том числе на Театральной площади, в парке "Зарядье", а также около главного здания МГУ. Финальное выступление состоится у Большого театра в День Победы.

Он также отметил, что при поддержке "Молодой гвардии Единой России" в Москве акция стала ежегодной. На площади у Северного речного вокзала этой весной вальс исполнили в третий раз.

"Вальс Победы" – одна из десятков различных акций, запланированных в столице к 9 Мая, подчеркнул Шарипов. Уже традиционными стали благотворительные фестивали, направленные на поддержку участников СВО. До 11 мая в рамках проекта "Московская весна" на 30 площадках работают павильоны "Домики добра". Сюда все желающие могут принести подарки для детей из исторических регионов и военнослужащих.

Также в районах Москвы с 8 по 11 мая проведут познавательные и культурные события, рассказывающие о Великой Победе. В программу войдут драматические постановки по военной прозе, музыкальные композиции на стихи поэтов-фронтовиков, детские спектакли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородДень ПобедывидеоРоман Карлов

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика