Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 80%

Страховщики прогнозируют подорожание ОСАГО до 80%. В РСА заявили, что цены вырастут, как только примут поправки о страховых выплатах без учета износа авто и об увеличении выплат для пострадавших в ДТП до 2 миллионов рублей. В данный момент они составляют 500 тысяч рублей. А средняя стоимость полиса – 5 300 рублей.

В РСА отмечают, больше всего повышение цен коснется аварийных автовладельцев, например, такси, которые недооценены по тарифу, а обычные водители за них доплачивают.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.