В СФ предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов и скутеров

Для владельцев электросамокатов и скутеров предложили ввести ОСАГО. С таким предложением выступили в Совете Федерации.

По мнению сенаторов, такие средства передвижения крайне опасны, так как развивают высокую скорость. Они тажке направили в МВД предложение ограничить максимальную скорость электросамокатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

