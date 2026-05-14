14 мая, 09:45
МГПУ проведет для абитуриентов день открытых дверей
Московский городской педагогический университет (МГПУ) проведет день открытых дверей. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Абитуриентам расскажут о направлениях подготовки, правилах приема и новых возможностях обучения. В частности, 20 мая день открытых дверей пройдет для иногородних абитуриентов в онлайн‑формате, а 23 мая состоится очное мероприятие.
