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24 июня 2016, 19:45

Фестивали и праздники

В столице открылся фестиваль "Московское мороженое"

В столице открылся фестиваль "Московское мороженое"

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Пломбир с беконом, с халвой и луком, из зеленого чая и картофеля – в столице стартовал фестиваль "Московское мороженое". Свою продукцию там предлагают десятки производителей. Посетителей, которые следят за фигурой, накормят низкокалорийным лакомством. А тем, кто занимается спортом – предложат пломбир с содержание белка, который легко усваивается.
Всего на прилавках порядка 150 видов мороженого. Фестиваль проходит на 32-х площадках. Всех желающих там могут научить готовить прохладный десерт. Вкусный праздник - продлится до 10 июля. Смотрите подробности в материале телеканала "Москва 24".
новости Мария Рыбакова фестиваль мороженого фестивали и праздники пломбир
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