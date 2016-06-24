В столице открылся фестиваль "Московское мороженое"

Пломбир с беконом, с халвой и луком, из зеленого чая и картофеля – в столице стартовал фестиваль "Московское мороженое". Свою продукцию там предлагают десятки производителей. Посетителей, которые следят за фигурой, накормят низкокалорийным лакомством. А тем, кто занимается спортом – предложат пломбир с содержание белка, который легко усваивается.

Всего на прилавках порядка 150 видов мороженого. Фестиваль проходит на 32-х площадках. Всех желающих там могут научить готовить прохладный десерт. Вкусный праздник - продлится до 10 июля. Смотрите подробности в материале телеканала "Москва 24".