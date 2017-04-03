Российской артистке Елене Воробей отказали во въезде на Украину, передает телеканал "Москва 24". Как сама она рассказала в Instagram, ее не выпустили из здания аэропорта.

В украинской погранслужбе сообщили, что запрет будет действовать три года. Причина – российская артистка ранее посещала Крым, нарушив законодательство Украины.

Два года назад в Киеве составили список наших деятелей культуры, которые, как объяснили на Украине, могут угрожать национальной безопасности страны. В него попали актеры, режиссеры, композиторы и певцы.