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03 апреля 2017, 13:15

Общество

Российской артистке Елене Воробей отказали во въезде на Украину

Российской артистке Елене Воробей отказали во въезде на Украину

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Российской артистке Елене Воробей отказали во въезде на Украину, передает телеканал "Москва 24". Как сама она рассказала в Instagram, ее не выпустили из здания аэропорта.

В украинской погранслужбе сообщили, что запрет будет действовать три года. Причина – российская артистка ранее посещала Крым, нарушив законодательство Украины.

Два года назад в Киеве составили список наших деятелей культуры, которые, как объяснили на Украине, могут угрожать национальной безопасности страны. В него попали актеры, режиссеры, композиторы и певцы.
новости Украина общество Вероника Иващенко запреты на въезд Елена Воробей

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