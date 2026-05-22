Новости мира: SpaceX отложила испытательный полет Starship

Компания SpaceX отложила 12-й испытательный полет прототипа космического корабля Starship. Специалисты приняли решение уже после начала обратного отсчета перед стартом. Причиной стали технические неполадки. Самая большая ракета в истории должна была взлететь еще 19 мая, но старт перенесли на сутки, а потом еще на день.

В центре Парижа появилась инсталляция "Пещера Пон-Неф", подготовленная стрит-артистом JR. На месте самого старого моста города можно увидеть тоннель, декорированный под скалу снаружи и пещеру внутри. Проект является ответом на работы Жанны-Клод. JR планирует использовать технику иллюзорной живописи.

