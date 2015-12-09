Возможности мозга

В Digital October прошла лекция нейрофизиолога, доктора биологических наук, руководителя лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ Александра Каплана на тему "Можно ли заменить мозг?". Профессор сказал следующее:

Редкие болезни способны повредить именно мозгу. Например, склероз и болезнь Альцгеймера вызваны сбоями в работе других органов.

Известно, что крыса живет намного дольше мыши. Был проведен такой эксперимент: часть мозга мыши пересадили крысе. Результаты оказались положительными. Крыса прожила отведенный ей срок. Жила бы дольше, функционировал бы и мозг.

Мозг лондонского таксиста сравнили с мозгом простого водителя. В ходе исследований выяснилось, что гиппокамп – часть мозга, ответственная за память – таксиста больше. Причина в том, что получить лицензию таксиста в столице Британии можно только через пять лет после проверки и обучения. Те, кто прошел этот нелегкий путь, в совершенстве знают город и регулярно подтверждают это на тестировании.

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