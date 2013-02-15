Метро в Солнцево и Ново-Переделкино пройдет через Раменки

"Когда мы вернулись к проблеме строительства метро в Солнцево и Ново-Переделкино, было два варианта. Можно было бы пойти по более короткому пути (от "Юго-Западной"), но тогда мы бы отсекли более южные районы, в том числе Румянцево, где сегодня идет огромная стройка и создаются сотни тысяч рабочих мест, строятся миллионы квадратных метров жилья", - рассказал Сергей Собянин во время заседания в Мосгордуме.

По его словам, жители этих районов были бы вынуждены ехать до метро в Солнцево, и район был бы уничтожен огромным пассажирским потоком. По этой причине власти приняли решение разделить ветки, одна из которых пойдет на Румянцево, а другая - в Солнцево и Переделкино.

По плану, метро в Ново-Переделкино и Солнцево должно появиться в 2016-2017 годах, однако возможно, что проект удастся завершить уже к 2015 году.