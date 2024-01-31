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31 января, 08:45

Транспорт

Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве

Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве

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Более 350 новых моделей электробусов собрали на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе в 2023 году. В сравнении с более ранней моделью эти машины могут дольше обходиться без подзарядки, а в салоне используется адаптивное освещение. Всего на московском предприятии собрали уже 500 электробусов, рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин.

В Сокольниках на электробусы устанавливают аккумуляторы, в салоне монтируют сидения, поручни, валидаторы, медиаэкраны, подключают беспроводной интернет и другое оборудование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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