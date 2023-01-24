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10:45

Транспорт

Собянин рассказал, как отмена турникетов изменила имидж наземного транспорта Москвы

Собянин рассказал, как отмена турникетов изменила имидж наземного транспорта Москвы

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Без турникетов наземный транспорт стал ходить быстрее и чаще, а пассажиры экономят до 25 минут в зависимости от маршрута. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Не оправдались опасения о массовом проезде безбилетников. До отмены турникетов, четыре года назад, регистрировали около 800 так называемых "зайцев", теперь их – около тысячи, что немного в масштабах Москвы.

С картой "Тройка" оплата проезда стала проще и удобнее. Достаточно приложить ее к валидатору на входе, а пополнить можно удаленно. Со времени начала программы модернизации общественного транспорта появились выделенные полосы, был обновлен автобусный парк и остановки. Для удобства пассажиров появились разъемы для зарядки мобильных телефонов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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