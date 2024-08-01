Столичные власти будут платить контрактникам от 5,2 млн рублей в год

В Москве объявили о новых выплатах для военнослужащих. Они полагаются тем, кто заключит контракт с Минобороны РФ, начиная с 23 июля. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

Так, общая сумма за первый год службы составит от 5,2 миллиона рублей. В нее входит единовременная выплата правительства Москвы – 1,9 миллиона, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч в месяц в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. Кроме того, правительство Москвы будет дополнительно платить 50 тысяч рублей в месяц.

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