Что нужно знать о Феллини и Тарковском, чтобы снять шедевр

В лектории парка Горького в рамках образовательного курса "История кинематографа" состоялась лекция, слушателей которой научили понимать язык киноискусства и оценивать современные фильмы по достоинству. О том, как возник и развивался мировой кинематограф, рождались шедевры и таланты рассказала искусствовед, киновед, куратор киноклубов "Мосарт" и "Общий взгляд" Елена Строганова. В числе сказанного было:

Одним из основоположников кинематографа является Жорж Мельес. Он же ввел и различные профессии в мир кино: режиссер, продюсер, оператор, актер, сценарист. При создании своих картин он работал один за всех.

Вначале XX века точных сценариев не было. Актеры много импровизировали, как в действиях, так и в диалогах.

Система, когда проект создает продюсер, находит режиссера и актеров, возникла в Америке примерно в 1910 году. Она продолжает жить и по сей день.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/]У нас еще много хороших лекций[/URLEXTERNAL]