Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Коммунарке будет построен суперколледж в стиле русского авангарда, сообщил Сергей Собянин. Архитектурная изюминка проекта – красный многослойный фасад, который будет улавливать солнечный свет. В центре колледжа будет оборудовано многофункциональное пространство для обучения и творчества.

"Московский метрополитен продолжает развиваться высокими темпами даже спустя 91 год с его открытия. Сегодня в столице одновременно используют 12 тоннелепроходческих щитов при продлении 2 существующих и создании 2 новых линий метро. 4 комплекса, включая щиты-гиганты "Мария" и "Лилия", задействованы на будущем Рублево-Архангельском радиусе. Еще 3 щита продолжают работы на перегонах Бирюлевской линии", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Для реконструкции Центрального Московского ипподрома применяют современные технологии. Лазерное сканирование позволило сделать трехмерную модель Главного корпуса с мельчайшими историческими деталями.