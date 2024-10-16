Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 07:30

Город

В Москве началась подготовка цветников к зимнему периоду

В Москве началась подготовка цветников к зимнему периоду

В столице очистили акватории 15 пассажирских причалов

"Город без окраин": Зюзино

В Москве открыли информационно-культурный медиацентр БРИКС+

Новости часа: расходы на развитие здравоохранения увеличатся в Москве на 8%

"Мой район. Новости": новая схема движения организована на ТТК в Москве

15 октября Московской скорой помощи исполнилось 105 лет

"Мой район. Новости": детская поликлиника № 30 открылась после реконструкции

"Мой район. Новости": москвичей старше 50 лет стали чаще брать на работу

"Мой район. Новости": Собянин открыл Кадашевскую набережную после благоустройства

В Москве началась подготовка цветников к зимнему периоду. Специалисты тщательно ухаживают за клумбами, вносят удобрения, обрабатывают растения от вредителей и проводят обрезку. После завершения всех работ цветники украсят древесной щепой.

Эти меры помогут многолетним растениям успешно пережить зиму. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, клумбы на главных городских магистралях будут оформлены в виде национальных узоров и сказочных образов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика