В Москве началась подготовка цветников к зимнему периоду. Специалисты тщательно ухаживают за клумбами, вносят удобрения, обрабатывают растения от вредителей и проводят обрезку. После завершения всех работ цветники украсят древесной щепой.

Эти меры помогут многолетним растениям успешно пережить зиму. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, клумбы на главных городских магистралях будут оформлены в виде национальных узоров и сказочных образов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.