09 мая, 14:15Город
Насыщенная программа проходит на фестивалях и в парках Москвы в честь Дня Победы
В городе сегодня десятки праздничных событий. Насыщенная программа проходит на фестивалях и в парках. После Парада Победы в Парк Горького ежегодно приезжают ветераны. Здесь же собираются молодые пары в гимнастерках и платьях 40-х годов. Военный оркестр исполнит вальс.
Экскурсовод Парка Горького Варлам Волков рассказал, что везде по всей Москве были призывные пункты. Один из них находился в Парке культуры и отдыха. Добровольцы получали билеты и экскурсию абсолютно бесплатно, чтобы боевой дух поднимался, смотря на поверженную технику противника.
