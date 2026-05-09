Насыщенная программа проходит на фестивалях и в парках Москвы в честь Дня Победы

В городе сегодня десятки праздничных событий. Насыщенная программа проходит на фестивалях и в парках. После Парада Победы в Парк Горького ежегодно приезжают ветераны. Здесь же собираются молодые пары в гимнастерках и платьях 40-х годов. Военный оркестр исполнит вальс.

Экскурсовод Парка Горького Варлам Волков рассказал, что везде по всей Москве были призывные пункты. Один из них находился в Парке культуры и отдыха. Добровольцы получали билеты и экскурсию абсолютно бесплатно, чтобы боевой дух поднимался, смотря на поверженную технику противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.