Сотни женщин военнослужащих примут участие в параде Победы на Красной площади

Женщины уже в десятый раз участвуют в параде Победы на Красной площади в Москве. 9 мая на брусчатку выходят сотни женщин военнослужащих. В 1945 году женские парадные расчеты не участвовали, потом девушки выходили на площадь редко и в основном в составе оркестров, но все изменилось в 2016 году.

Именно тогда на парад впервые вышел полноценный женский строй, представлявший различные вузы министерства обороны, и эту традицию продолжают до сих пор. На параде можно будет увидеть на брусчатке будущих юристов, связистов и журналистов из разных военных вузов страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.