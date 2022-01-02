Москвичам рассказали, как попасть на каток в Парке Горького в праздничные дни

Москвичи массово встают на коньки. Большой популярностью, как всегда, пользуется каток в Парке Горького. Правда просто так приехать и попасть туда не выйдет: об электронном билете нужно позаботиться заранее.

По всей Москве в праздники работает около 30 катков. Самые популярные – на ВДНХ, в Парке Горького и возле ГУМа. В последнем случае покататься можно с 9 утра до 11 вечера. Катки на ВДНХ и в Парке Горького работают с 10:00 до 23:00 с небольшим перерывом в середине дня. Взрослый билет обойдется либо в 350 рублей в будни, либо в 550 в выходные. QR-код не понадобится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.