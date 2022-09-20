Реклама "нулевых" ставок по ипотеке и низких первых взносов ввела в заблуждение россиян

Реклама "нулевых" ставок по ипотеке и низких первоначальных взносов вводит в заблуждение клиентов банков. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В Центробанке пообещали принять меры и приняли. С 1 декабря ужесточат правила ипотеки. Речь идет о кредитах на жилье на первичном рынке, где первый взнос не превышает 10%. Банк России установит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях.

По мнению регулятора, эта мера должна снизить количество рискованных займов, а значит, обезопасит не только клиентов, но и банковский сектор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.