Болгария окажет военно-техническую и гуманитарную помощь Украине

Болгария решила оказать Украине военно-техническую и гуманитарную помощь. Народное собрание поддержало предложение правящей партии после пяти часов обсуждения.

На улицах Софии в это время было неспокойно. Сторонники Украины хотели пройти к памятнику Советской армии, чтобы обернуть его желто-синим флагом. Однако другие жители эту акцию провести не позволили. В итоге завязалась драка.

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