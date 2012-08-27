В центре Москвы изменилась схема движения автомобилей

В центре Москвы на пересечении Садового кольца и Тверской улицы произошли изменения в схеме движения автомобилей. Они фактически уже вступили в силу. Эти изменения не вводились "сверху", за них на сайте Центра организации дорожного движения голосовали сами водители. Как именно изменилось дорожное движение, и как водители привыкают к новой схеме, смотрите в новостном сюжете "Дорожная ситуация".