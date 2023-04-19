Люксовая парфюмерия стала исчезать из российских магазинов – СМИ

Из российских магазинов стали исчезать люксовые духи. Почти полностью пропали Yves Saint Laurent, Chanel и другие марки, пишут телеграм-каналы.

В Москве брендовые ароматы держались на поставках из регионов, на складах которых были остатки люксовой парфюмерии. По информации ретейлеров, их периодически перенаправляют в столицу, где выше спрос.

Компании-продавцы рассматривают возможность параллельного импорта или закупки отечественных и зарубежных брендов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.