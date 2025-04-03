Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 07:45

Общество

Число молодых предпринимателей в России достигло рекордного уровня

Число молодых предпринимателей в России достигло рекордного уровня

Столичным студентам рассказали о проекте "Начни свой бизнес с Москвой"

"Время новых": проекторы InFocus

В МИД оценили перспективы возвращения западных брендов в Россию

Южнокорейские производители автомобилей и бытовой техники собираются вернуться в Россию

Южнокорейские компании заявили, что хотят вернуться на российский рынок

Южнокорейские компании изучают возможность возвращения в Россию

"Время новых": концертная компания "Феномен культуры"

Южнокорейские компании обозначили готовность возобновить свою деятельность в России

Количество столичных компаний в сфере дизайна достигло 6 тыс в 2024 году

В России стало больше молодых людей, решивших открыть свое дело. Число предпринимателей в возрасте до 25 лет превысило 2,7 миллиона человек – это в шесть раз больше, чем в 2019 году.

Особенно молодежь интересуется онлайн-торговлей, рекламой, ресторанным бизнесом и логистикой, а также придумывает нестандартные идеи. Специалисты напоминают, что стать самозанятым или открыть ИП можно с 14 лет, но до совершеннолетия все действия должны подтверждать родители.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесобществоэкономикавидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаВладимир Дементьев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика