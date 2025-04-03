Число молодых предпринимателей в России достигло рекордного уровня

В России стало больше молодых людей, решивших открыть свое дело. Число предпринимателей в возрасте до 25 лет превысило 2,7 миллиона человек – это в шесть раз больше, чем в 2019 году.

Особенно молодежь интересуется онлайн-торговлей, рекламой, ресторанным бизнесом и логистикой, а также придумывает нестандартные идеи. Специалисты напоминают, что стать самозанятым или открыть ИП можно с 14 лет, но до совершеннолетия все действия должны подтверждать родители.

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