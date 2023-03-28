Масштабные учения по ликвидации ЧС прошли в Москве в связи с паводком

В Москве прошли масштабные учения по ликвидации ЧС в связи с паводком. В учениях задействовали вертолеты, беспилотники, суда на воздушной подушке и 500 спасателей.

По легенде подтопило поселение Вороновское. В этой зоне находятся более 80 дачных участков. Специалисты отработали эвакуацию жителей, возведение дамб и удаление воды с помощью спецтехники, а также предотвращение природных пожаров.

Опыт 2022 года показал, что для обеспечения безопасности нужны особые методы и подходы. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.