За сутки в РФ потушили 60 природных пожаров

За сутки в России потушили 60 природных пожаров на площади 628 гектаров. К полуночи 3 июля в стране зарегистрировано 116 лесных возгораний на площади более 50 тысяч гектаров.

Сильнее всего страдет Якутия, сложная обстановка в Иркутской области и Хабаровском крае.

В общей сложности по всей стране в тушении задействованы более 3 тысяч человек и почти 450 единиц техники.

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