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Новости

12 декабря 2015, 11:20

Про дружбу тигра Амура и козла Тимура снимут кино

Про дружбу тигра Амура и козла Тимура снимут кино

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История необычной дружбы тигра Амура и козла Тимура в Приморском сафари-парке вдохновила кинематографистов на создание фильма. Коллектив из Южной Кореи собирается снять о животных документальную ленту. В 2010 году эта команда уже выпустила фильм об амурских тиграх - "Исчезающие императоры Сибири". Амур и Тимур станут главными героями нового проекта, в котором также будет рассказано о большом ареале обитания полосатых хищников. Режиссеры хотят показать, что животные умнее многих людей, и у них не бывает расовых предрассудков.
Елена Силуянова новости тигры дружба документальные фильмы козлы
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