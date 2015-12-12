Про дружбу тигра Амура и козла Тимура снимут кино

История необычной дружбы тигра Амура и козла Тимура в Приморском сафари-парке вдохновила кинематографистов на создание фильма. Коллектив из Южной Кореи собирается снять о животных документальную ленту. В 2010 году эта команда уже выпустила фильм об амурских тиграх - "Исчезающие императоры Сибири". Амур и Тимур станут главными героями нового проекта, в котором также будет рассказано о большом ареале обитания полосатых хищников. Режиссеры хотят показать, что животные умнее многих людей, и у них не бывает расовых предрассудков.