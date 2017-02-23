Причиной взрыва в доме в Домодедове стала неисправная бытовая техника

Неисправная бытовая техника стала причиной взрыва в квартире в Домодедове, подтвердили в Мособлгазе. Ранее поступила информация, что причиной взрыва мог стать бытовой газ.

Хлопок произошел в одной из квартир пятиэтажки на улице Ильюшина. После этого начался пожар. Две женщины с травмами средней тяжести сейчас находятся под наблюдением врачей.

В настоящее время пожар потушен, а все эвакуированные жители вернулись в свои квартиры. Угрозы обрушения здания нет. Подробности смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".