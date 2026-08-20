20 августа, 19:00Политика
Штаб общественной поддержки "Единой России" открыли в Москве
В Цифровом деловом пространстве на Покровке начал работу московский Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия".
На площадке планируют проводить встречи с депутатами разных уровней, представителями общественных и молодежных организаций, а также экспертами из различных сфер, включая культуру, спорт, транспорт и здравоохранение.
В открытии штаба приняли участие депутат Госдумы Владислав Третьяк, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, председатель Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых и депутат Дмитрий Саблин.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.