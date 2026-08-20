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Новости

20 августа, 19:00

Политика

Штаб общественной поддержки "Единой России" открыли в Москве

Штаб общественной поддержки "Единой России" открыли в Москве

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В Цифровом деловом пространстве на Покровке начал работу московский Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия".

На площадке планируют проводить встречи с депутатами разных уровней, представителями общественных и молодежных организаций, а также экспертами из различных сфер, включая культуру, спорт, транспорт и здравоохранение.

В открытии штаба приняли участие депутат Госдумы Владислав Третьяк, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, председатель Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых и депутат Дмитрий Саблин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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