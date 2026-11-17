Почему рабочие и прикладные профессии снова востребованы у молодежи? Как столичные колледжи перестраивают обучение под запросы бизнеса? Как защитить трудовые права несовершеннолетних студентов на стажировках и первом рабочем месте? Как молодежные проекты помогают выпускникам открыть собственный бизнес или занять руководящие позиции?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;

депутат Московской городской думы, председатель комиссии по образованию МГД Александр Семенников;

заместитель директора – начальник Единого центра методологии и аттестации Корпоративного университета Транспортного комплекса Москвы Мария Баканова.

Мероприятие прошло в рамках подготовки к межрегиональной конференции "Профессионалы будущего: от колледжа до карьеры".