17 ноября, 17:10События
Эксперты оценили востребованность рабочих профессий
Почему рабочие и прикладные профессии снова востребованы у молодежи? Как столичные колледжи перестраивают обучение под запросы бизнеса? Как защитить трудовые права несовершеннолетних студентов на стажировках и первом рабочем месте? Как молодежные проекты помогают выпускникам открыть собственный бизнес или занять руководящие позиции?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
- депутат Московской городской думы, председатель комиссии по образованию МГД Александр Семенников;
- заместитель директора – начальник Единого центра методологии и аттестации Корпоративного университета Транспортного комплекса Москвы Мария Баканова.
Мероприятие прошло в рамках подготовки к межрегиональной конференции "Профессионалы будущего: от колледжа до карьеры".