В России могут снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 5 км/ч

Нештрафуемый порог превышения скорости могут снизить в России с 20 до 5 километров в час. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз.

Эксперты спорят о возможных последствиях меры. Одни считают, что снижение порога может привести к росту числа ДТП и штрафов, другие указывают на международный опыт и возможное повышение безопасности на дорогах.

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