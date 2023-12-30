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"Мой район. Навигатор": в Москве открыто движение по Дмитровскому путепроводу
В Москве открыто движение по Дмитровскому путепроводу. Теперь жителям столицы доступны три полосы в сторону центра. Известно, что движение транспорта на время работ не останавливали.
Четвертая полоса Дмитровского путепровода будет открыта после того, как временное сооружение полностью демонтируют. Ожидается, что это произойдет в начале 2024 года. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор