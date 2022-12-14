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Новости

14 декабря, 20:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": маршрут "Аэроэкспресса" изменился в сторону аэропорта Шереметьево

"Мой район. Навигатор": маршрут "Аэроэкспресса" изменился в сторону аэропорта Шереметьево

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Поездка на "Аэроэкспрессе" в терминалы В и С московского аэропорта "Шереметьево" стала на 15 минут быстрее. Как сообщили в компании, поезда стали курсировать напрямую по обновленному маршруту. Новую железнодорожную линию "Лобня – аэропорт Шереметьево" соединили с Савеловским направлением Московской железной дороги.

Поездка до терминалов B и C теперь занимает около 35 минут от ТПУ "Окружная" и около 50 минут от Белорусского вокзала. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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