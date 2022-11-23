Юрист рассказала, кого накажут за угон ребенком микроавтобуса в Анапе

21 ноября 8-летний мальчик угнал микроавтобус и прокатился за рулем по улицам Анапы. По пути он зацепил три припаркованных автомобиля, пешеходы не пострадали. По официальным данным, машина принадлежит отцу ребенка. Разбираемся, какое наказание понесут родители и грозит ли какая-либо ответственность юному водителю.

"Ты чего на машине ездишь?!"

Поездку 8-летнего мальчика на водительском сиденье микроавтобуса заснял на видео велосипедист. На кадрах видно, как Ford Transit сначала бьет припаркованный на дороге автомобиль, после чего заворачивает во двор и задевает там еще одну машину. После этого ребенок сумел остановить микроавтобус.

В салоне в этот момент звучала громкая музыка. Когда мальчик открыл дверь, стало понятно, что его ноги едва ли достают до педалей. "Ты чего на машине ездишь?! Выходи!" – приказал автор видео ребенку, после чего ролик обрывается.

Всего мальчик за рулем повредил три припаркованных автомобиля, говорится в телеграм-канале главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю. По официальным данным, ребенок угнал Ford у отца.





из сообщения ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Несовершеннолетний самостоятельно проник в салон припаркованного автомобиля, принадлежащего его отцу, обнаружив в замке зажигания ключи, запустил двигатель и начал маневрировать по придомовой территории.

Ребенка и его отца полицейские доставили в отделение по делам несовершеннолетних. На мужчину составили материалы, которые передадут в Административную комиссию Анапы.

По словам местных жителей, мальчик уже отличался вызывающим поведением. Бывшая соседка этой семьи утверждает, что ребенок минувшим летом бросался на нее с ножом. Это случилось после того, как она увидела его ломающим задний дворник машины и царапающим автомобиль.

"Я говорю: "Зачем ты это делаешь?" Подошла к нему, а у него в руках нож. Он стал бросаться на меня, кричать: "Уйди, сейчас зарежу!" Опешила. Он побежал в подъезд и закрылся", – поделилась женщина.

Тогда владелец машины написал заявление в полицию. Было возбуждено дело, по которому бывшая соседка мальчика выступала как свидетель.

Кого и как накажут?

То, что отец недоглядел за своим малолетним сыном, подпадает под административную статью об управлении транспортным средством водителем, который не имеет на это права. Об этом Москве 24 рассказала юрист Мария Ярмуш.

"Поскольку ребенок заведомо не обладает правом управления транспортным средством, за это для владельца предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей", – отметила она.

Также хозяева поврежденных машин могут взыскать с отца мальчика все понесенные убытки. Потери им должны возместить и страховые компании, подчеркнула Ярмуш.





Мария Ярмуш юрист При этом страховые компании подадут свои иски на взыскание с отца ребенка всех понесенных расходов.

Кроме того, отец ребенка рискует быть наказанным по административной статье о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей, предположила специалист. "Скорее всего, в этом вопросе будут разбираться органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних. Это еще один вариант негативного развития событий, дополнительные санкции", – объяснила Ярмуш.

В свою очередь, 8-летний ребенок по закону не несет никакой ответственности за совершенный проступок. При этом, если мальчик и раньше отличался подобным поведением, его могут поставить на учет и назначить работу с детским психологом, заключила юрист.