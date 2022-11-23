Соседка угнавшего микроавтобус в Анапе мальчика рассказала, как он бросался на нее с ножом

Фото: телеграм-канал SHOT

Бывшая соседка семьи восьмилетнего мальчика, который угнал микроавтобус отца в Анапе, рассказала, как он бросался на нее с ножом. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как отметила бывшая соседка семьи, связанный с ней инцидент произошел в июле. Тогда она заметила, что мальчик пытался сломать задний дворник машины, припаркованной во дворе. При этом ребенок также царапал автомобиль.

"Я говорю: "Зачем ты это делаешь?" Подошла к нему, а у него в руках нож. Он стал бросаться на меня, кричать: "Уйди, сейчас зарежу". Опешила. Он побежал в подъезд и закрылся", – рассказала женщина.

Она также уточнила, что после произошедшего владелец транспортного средства обратился с заявлением в полицию. Женщина выступала по делу в качестве свидетеля.

Инцидент с угоном микроавтобуса произошел вечером 21 ноября. По словам соседки семьи мальчика, это произошло вблизи жилого комплекса "Времена года".

Ребенок самостоятельно проник в салон транспортного средства отца и начал движение. В результате поездки он наехал на два автомобиля. В отношении отца составили материалы, которые передадут в административную комиссию Анапы для принятия решения.



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