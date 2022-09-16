"Это наш город": птенцы фламинго появились на свет в Московском зоопарке

В период с середины июля до середины августа в Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго. Их можно увидеть на Большом пруду. На свет появились 3 птенца: один розовой и 2 красной окраски.

В настоящее время птенцы еще не перебрались в помещение, несмотря на похолодание. По словам орнитологов, опасности для птиц на открытом воздухе нет. Находясь в уличном вольере, птенцы смогут окрепнуть и набраться сил к предстоящей зиме.

Также в Московском зоопарке 15 сентября стартует акция по сбору тыкв, кукурузы, подсолнухов, дубовых листьев и желудей для животных. Сбор осуществляется на специальном пункте, который будет расположен на служебном входе в зоопарк по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103.