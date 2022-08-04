"Жизнь в большом городе": московское жилье

Апартаменты не приравняют к жилью, заявили в комитете Госдумы по строительству. Что это значит?

Как это отразится на жилом строительстве в столице? Упал ли спрос у москвичей на квартиры? Какая жилплощадь интересна жителям большого города? И как проходит процесс импортозамещения в этом секторе? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".