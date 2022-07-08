"Жизнь в большом городе": рабочие места в ТиНАО

64% жителей ТиНАО работают близко от дома. Сколько рабочих мест создано в ТиНАО за 10 лет?

Какие новые предприятия открылись? И как город будет помогать бизнесу развиваться на присоединенных территориях? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".