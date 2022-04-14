"Жизнь в большом городе": одежда

Трудностей с покупкой одежды в России не будет. Об этом заявили в Минпромторге.

Уход некоторых иностранных компаний с российского рынка никак не повлияет на ситуацию. В стране больше тысячи собственных брендов.

Что носят москвичи? Какую одежду отшивают на московских предприятиях? И какую помощь предприятиям оказывает город? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".