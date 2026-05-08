"M24 x Ticketland": подборка культурных событий в Москве

В ближайшее время в Москве пройдет сразу несколько заметных культурных событий. 19 и 20 мая на сцене театра "Геликон-опера" покажут постановку "Мистерия. Вечер одноактных балетов".

30 мая на стадионе "ВТБ Арена" выступит рэпер Big Baby Tape. 5 июня в Доме музыки состоится трибьют-шоу Элтона Джона. С программой каверов на сцену выйдет Си Джей Марвин в сопровождении симфонического оркестра.

