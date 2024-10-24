24 октября, 13:50Транспорт
"Мегаполия": мобильность 4.0
Согласно транспортной науке, человечество за всю свою историю пережило три вида "мобильности". Первая и самая древняя – пешая или конная. Вторая связана с появлением общественных перевозок в XVII веке. Третья – с началом массовой автомобилизации в начале XX века.
Современный мир находится в стадии перехода к "мобильности 4.0", главной отличительной чертой которой является абсолютное доминирование общественного транспорта над личным. Последний и вовсе рискует уйти в прошлое.
Подробнее – в программе "Мегаполия".