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Новости

19 сентября, 13:50

Город

"Мегаполия": большие данные

"Мегаполия": большие данные

"Город без окраин": район Марьино

"Мой район. Новости": временный пункт вакцинации животных от бешенства расположили в ВАО

"Моя Москва": Константин Соловьев. Часть 1

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Как и любой мегаполис мира, Москва многослойная, неоднородная, разноликая, контрастная. Представления людей о ней ограничены социальной стратой, интересами, маршрутами передвижения.

Полной картины города нет ни у кого, поэтому это гигантское поле для исследований со стороны самых разных специалистов: от социальных антропологов до разработчиков цифровых двойников города. От качества полученных данных зависит эффективность принимаемых управленческих решений.

Подробнее – программе "Мегаполия".

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