"Мегаполия": большие данные

Как и любой мегаполис мира, Москва многослойная, неоднородная, разноликая, контрастная. Представления людей о ней ограничены социальной стратой, интересами, маршрутами передвижения.

Полной картины города нет ни у кого, поэтому это гигантское поле для исследований со стороны самых разных специалистов: от социальных антропологов до разработчиков цифровых двойников города. От качества полученных данных зависит эффективность принимаемых управленческих решений.

Подробнее – программе "Мегаполия".